Der Schweizer Stephan Märki ist neuer Intendant und Operndirektor am Cottbuser Staatstheater. Am Mittwoch ist er in Potsdam offiziell von Kulturministerin Martina Münch vorgestellt worden.

Brandenburg ist für Stephan Märki kein Neuland. In den 1990er Jahren war er bereits Intendant am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Offiziell tritt er seinen Dienst als Intendant und Operndirektor in Cottbus zwar erst zur Spielzeit 2020/21 an, ab Juni wird er aber auch die aktuelle Spielzeit mit vorbereiten.

Märki hat sich nach eigenen Angaben ganz bewusst in Cottbus beworben. Für ihn schließe sich damit ein Kreis, bereits vor der Wende sei der 64-Jährige viel im Osten gewesen. Nach sieben Jahren Intendanz in Bern freue er sich und auf die Herausforderungen, die Cottbus biete. "Man spürt dort eine sehr enge Beziehung zwischen Publikum und Theater", so Märki am Mittwoch.

Dabei will er genau auf die Gesellschaft blicken, will Stimmungen zum Strukturwandel aber auch zu den vergangenen Wahlen aufnehmen. Das Theater sei für alle da, Theater funktioniere niemals über Ausgrenzung, sondern immer über Auseinandersetzung, so Märki.