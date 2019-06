Stephan Märki übernimmt zwar erst nächstes Jahr das Staatstheater Cottbus, ist aber jetzt schon in der Stadt aktiv. Im Interview spricht der künftige Intendant über enge finanzielle Spielräume - und sagt, was er sich von seinen Mitarbeitern wünscht.

Obwohl Stephan Amadeus Märki den Posten als Intendant des Cottbuser Staatstheaters erst im Herbst 2020 offiziell antritt, zieht er im Hintergrund schon fließig die Fäden. Drei Tage pro Woche ist er schon jetzt in Cottbus. Am Donnerstag nimmt der 64-jährige Schweizer zum ersten Mal an einem Jahresempfang des Cottbuser Staatstheaters teil. rbb|24 hat vorab mit Märki gesprochen.