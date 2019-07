Feel Festival/Nils Krüger Audio: Antenne Brandenburg | 12.07.19 | Josefine Jahn | Bild: Feel Festival/Nils Krüger

Musik und buntes Programm - Feel-Festival lockt tausende Besucher nach Lichterfeld

12.07.19 | 14:54 Uhr

Das Besucherbergwerk F60 bei Lichterfeld (Landkreis Elbe-Elster) verwandelt sich am Wochenende in eine riesige Konzert- und Kunstlocation. Seit Donnerstag findet am "liegenden Eiffelturm" der Lausitz das Feel-Festival statt. Mit dabei sind bekannte Künstler wie die Bands AnnenMayKantereit, Beatsteaks, Milliarden oder Wanda. Das Festival will dabei aber keine reine Musikveranstaltung sein.

Buntes Programm trifft auf Nachhaltigkeit

Neben der Musik setzen die Veranstalter auch auf Workshops und Kunstinstallationen. So wird es beispielsweise Artistik- und Zirkusperformances oder auch Yoga-Lehrgänge geben.

Bereits seit Ende März ist das Festival ausverkauft. Die Besucher schätzen dabei vor allem das Gemeinschaftsgefühl und den Grundgedanken des Events. Der Veranstalter setzt komplett auf Nachhaltigkeit. Shuttle-Busse bringen die Camper beispielsweise aus allen Ecken des Landes an den Bergheider See. In Dresden und Berlin hat zudem ein Fahrrad-Club geführte Fahrten zur Veranstaltung organisiert. Radler werden vor Ort mit schattigen Campingplätzen und einer Badezimmer-Flatrate belohnt.

Besucher des Festivals treffen sich in Finsterwalde | Bild: rbb/Josefine Jahn

Finsterwalde stellt sich auf Besucher ein