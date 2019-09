"The Black Rider" feiert Premiere in Cottbus

"Immer herein, betrogene Betrüger" - der junge Amtsschreiber Wilhelm kann dieser Einladung nicht widerstehen. Er will die Försterstochter Kätchen heiraten. Die ist aber schon dem Jäger Robert versprochen, der wie ein "echter Mann" geschickt mit dem Gewehr umgehen kann. In seiner Verzweiflung nimmt Wilhelm Zauberkugeln an, die immer ins schwarze Treffen. Die Kugeln bekommt er vom Stelzfuß, gespielt von Sigrun Fischer.

Die Richtung des letzten Schusses bestimmt der Stelzfuß allerdings selbst und offenbart damit sein bösartiges Wesen. Ein Happy End gibt es nicht.