Die Dramaturgin Ruth Heynen soll ab der Spielzeit 2020/21 neue Schauspieldirektorin des Staatstheaters Cottbus werden. Die Personalentscheidung sei Teil der Neuausrichtung des Staatstheaters Cottbus, sagte Stephan Märki, designierter Intendant des Staatstheaters, am Donnerstag.

Nach ihrer Promotion arbeitete sie dem Staatstheater zufolge unter anderem als Theaterkritikerin, Universitätsdozentin, Dramaturgin, Direktorin der Union des Théâtres de l’Europe (et de la Méditerranée) und Chefdramaturgin am Théâtre National du Luxembourg.

Die 1963 im nordrhein-westfälischen Wesseling geborene Theaterfrau studierte nach dem Besuch der Schauspielschule in Mailand Germanistik und Romanistik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Er freue sich, mit Heynen "eine ausgewiesene Theater-Expertin" gewonnen zu haben. Sie habe große Theater-Projekte und Festivals organisiert und geleitet, ein Ensemble junger europäischer Schauspielerinnen und Schauspieler gegründet und Think Tanks für Dramatiker ins Leben gerufen. "Ich bin davon überzeugt, dass Ruth Heynen mit ihren vielfältigen Erfahrungen dem Theaterstandort Cottbus neue und spannende künstlerische Impulse geben kann", sagte Märki.

Märki selbst tritt sein Amt offiziell zur Spielzeit 2020/21 an, bereitet aber bereits seit Juni 2019 als designierter Intendant und Operndirektor am Staatstheater die Spielzeit vor. Der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) hatte Märki im April zum neuen Intendanten und Operndirektor am Staatstheater Cottbus gewählt. Er übernimmt die Nachfolge von René Serge Mund.