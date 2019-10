Am 5. November beginnt in Cottbus das 29. Festival des osteuropäischen Films. Insgesamt werden 210 Filme aus 45 Ländern gezeigt. Darunter sind sieben Weltpremieren, eine Europapremiere und 61 Deutschlandpremieren. Das gab das Filmfestival am Donnerstag bekannt.

Laut Programmdirektor Bernd Buder will man sich dem Alltag in der Region widmen. So werden beispielsweise Filme eines Landwirtes gezeigt, der als Einziger in seinem Dorf die sorbische Sprache fließend beherrscht. Außerdem wird ein Dokumentarfilm über den "singenden Baggerfahrer" Gundermann gezeigt, dem im vergangenen Jahr Andreas Dresen bereits einen vielfach prämierten Spielfilm gewidmet hatte.

Für Buder macht der persönliche Aspekt des Festivals den besonderen Reiz aus. Immer wieder werde es Möglichkeiten geben, Regisseure, Schauspieler oder Produzenten persönlich zu treffen. Buder selbst will den Filmemachern beispielsweise auch Cottbus vorstellen. "In Cottbus klappt das extrem gut, denn Cottbus ist trotz aller Größe und trotz der 210 Filme immer noch ein kleines Festival und ein Festival der kurzen Wege", so Buder bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.