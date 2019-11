Überall im Land Brandenburg sind Musiker zu Hause, die mit ihrer Arbeit Kultur gestalten. Nicht immer sind sie bekannt und nicht immer wird ihre Arbeit wertgeschätzt - dagegen will die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur etwas tun und bringt mit dem MusicBase-Festival Musiker, Politiker und Wirtschaftsvertreter an einen Tisch.

Im Vordergrund des zweitägigen Festivals, das am Donnerstag in Cottbus begonnen hat, steht die Popmusik. Im Gladhouse gibt es Workshops und Gespräche, zwischendurch immer wieder Musik aus ganz Brandenburg.

Musikschaffende zusammenzuführen und sie auf Förderprogramme aufmerksam zu machen, ist nichts Neues. In Potsdam trafen sich auf dem Popup-Kongress schon im vergangenen Jahr Menschen aus der Musikszene. Mit dem Festival in Cottbus würden nun Vorträge und Konzerte kombiniert, sagt Projektleiterin Franziska Pollin. Sie will noch stärker die musikalische Szene in Brandenburg in den Fokus setzen. "Wir wollen zeigen, dass es hier sehr wohl erfolgreiche und gute Bands sowie Musikerinnen und Musiker gibt - und denen wird bei dem Festival eine Bühne geboten."

Workshops und Vorträge vom Musikern, Veranstaltern und Vertretern aus Wissenschaft und Politik sollen dafür sorgen, die Musikszene im Land Brandenburg zu fördern. Zwischendurch machen die Gäste das, worum es eigentlich geht, nämlich Musik. Von akustischer Gitarrenmusik von der Band Abandoned Dogs aus Cottbus, über Hip-Hop aus Brandenburg an der Havel bis Liedermacher-Songs aus Eberswalde: Das Programm ist vielfältig. "Es ist auch keine total verkrampfte Szene", sagt Pollin. "Die Populärmusikszene ist eine sehr feierfreudige und lebendige Szene."