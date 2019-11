Iris Dönicke wird neue Verwaltungsdirektorin der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder). Das teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur am Montag mit. Dönicke übernimmt das Amt von René Serge Mund.

Dönicke studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin und war zunächst in verschiedenen Privatunternehmen, sowie beim Goethe-Institut in Dublin oder bei der Stiftung Berliner Philharmoniker tätig. Seit 2014 ist sie Verwaltungsdirektorin beim Stadttheater Klagenfurt.

Dönicke soll das Amt zum 01. September 2020 übernehmen.