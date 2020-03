Das Stadion der Freundschaft in Cottbus könnte bald zur Konzert-Arena werden. Das hat der Präsident von Energie Cottbus, Matthias Auth, rbb|24 gesagt. Durch die Vermietung des Stadions will der Verein zusätzliches Geld einnehmen.

Energie Cottbus hat erste Gespräche mit Veranstaltern geführt, sagte Auth. "Es gibt ja die Möglichkeit eines Joint Venturs mit Veranstaltungsagenturen, wobei wir die Hardware - also das Stadion - zur Verfügung stellen." Alle anderen Dienstleistungen würden über eine Eventagentur laufen.

Konkretes will der Verein nach Aussage seines Präsidenten schon im April oder Mai veröffentlichen. Denn so ein Stadion sei zum Beispiel "in der Sommerpause prädestiniert dafür, auch was Schönes zu machen."



Die Vermietung soll zusätzliches Geld in die Clubkasse spülen. Der jährliche Unterhalt des Stadions kostet gut anderthalb Millionen Euro.