Das erste Lausitzer Autokinofestival in Cottbus, das am Sonntag zu Ende gegangen ist, wird vermutlich auch das einzige bleiben. Für Alexander Knappe, Mitorganisator des Festivals war die Veranstaltungsreihe zwar ein Erfolg, eine Neuauflage soll es aber nicht geben, so der Sänger. "Wir haben hier vier Wochen lang ein unglaubliches Programm gemacht, das Staatstheater Cottbus, das Filmfestival, ein Gottesdienst, drei Knappe-Konzerte, allerdings war die Idee für den Moment gedacht, wir wollten das beste draus machen, deswegen bleibt das ein einmaliges Lausitzer Autokinofestival", so Knappe gegenüber dem rbb.

Das Interesse an dem Format sei groß gewesen, erklärt Knappe. Er habe beispielsweise ein Interview für die New York Times gegeben. Dennoch sei die Veranstaltungsreihe auch ein finanzielles Risiko gewesen. Knappe bedankte sich daher noch einmal bei den Sponsoren und Partnern. "Wir gehen rein finanziell mit einem blauen Auge davon, plus minus Null", so Knappe. "Aber uns ging es nie darum, Geld zu verdienen. Wir wollten was für die Region in dieser Zeit bieten", erklärt der Sänger zum Abschluss des Festivals.

Das Festival hat innerhalb der vier Wochen zahlreiche Formate auf die Bühne gebracht. Neben Konzerten von Alexander Knappe wurden Filme gezeigt, Musicals aufgeführt, das Philharmonische Orchester des Staatstheaters ist aufgetreten und ein Gottesdienst wurde durchgeführt.