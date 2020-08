Das 30. Filmfestival Cottbus vom 3. bis 8. November 2020 erweitert die Festivalwoche um ein neues, bundesweites Online-Programmangebot. Das kündigen die Organisatoren am Donnerstag an.

Zum Jubiläum werden Filme in Cottbus gezeigt, aber auch in auswärtigen Spielstätten wie in Eisenhüttenstadt, Berlin und Görlitz, sowie auf polnischer Seite in Zgorzelec und Zielona Góra, heißt es. Zudem gebe es ein digitales Angebot. Das werde mit dem Partner Pantaflix Technologies GmbH realisiert. "Dank des unter anderem von Schauspieler und Produzent Matthias Schweighöfer gegründeten Streamingdienstes werden Filme des 2020er-Programms in ganz Deutschland online zu sehen sein", versprechen die Organisatoren.