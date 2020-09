Wie blicken Kulturschaffende auf den Strukturwandel in der Lausitz? Brandenburg und Sachsen stellen im September das erste grenzüberschreitende Lausitz-Festival auf die Beine, mit internationalen Künstlern. Jetzt wurde das Programm vorgestellt. Von Sascha Erler

Die Milliarden für den Strukturwandel in der Lausitz sind gerade erst frisch beschlossen, da denken viele zuerst an neue Arbeitsplätze, Forschung oder die Ansiedlung von Unternehmen. Brandenburg und Sachsen wollen aber auch den Kulturwandel in den Köpfen vorantreiben.

Das Lausitz-Festival findet vom 25. September bis 16. Oktober statt - mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, 50 Konzerten, Lesungen, Diskussionen und Installationen. Wie das mitten in Corona-Zeiten funktionieren kann war eine der Fragen, die bei der Programmvorstellung durch den Intendanten des Festivals und die Ministerpräsidenten als Schirmherren am Montag in Cottbus besprochen wurde.