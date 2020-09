Mit seinem neuen Intendanten Stephan Märki, einem vielseitigen Spielplan und einem Infektionsschutz-Konzept startet das Staatstheater Cottbus in die Spielzeit 2020/21. Stephan Märki folgt als künstlerischer Leiter auf René Serge Mund. "Wir setzen jetzt dieses Theaterschiff in den Fluss", sagte er bei der Vorstellung seines neuen Teams am Mittwoch in Cottbus.

Märki studierte Regie und Schauspiel in München und arbeitete bereits als Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar und als Intendant am Hans Otto-Theater in Potsdam. Ihm zur Seite steht in Cottbus künftig Iris Dönicke als neue Geschäftsführende Direktorin. Ruth Heynen hat die Schauspielleitung des Theaters übernommen.