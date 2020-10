Lange verschollener Rühmann-Film wird in Forst wieder aufgeführt

1932 stand Forst in der Lausitz Kopf: Auf der Radrennbahn wurde der UFA-Film "Strich durch die Rechnung" gedreht, mit Heinz Rühmann und 2.000 Komparsen. Dann war der Film Jahrzehnte verschollen. Hobby-Historiker haben ihn wieder aufgespürt. Von Iris Wussmann

Wenn am Donnerstag im "Forster Hof" die Lichter ausgehen und zu schnarrender Musik die ersten Schwarz-Weiß-Bilder über die Leinwand flackern, dann erleben die Zuschauer einen historischen Moment. 88 Jahre nach seiner Uraufführung 1932 genau an dieser Stelle wird erneut der Film "Strich durch die Rechnung" gezeigt - nach einer langen Odyssee.

Im Juli 1932 "weht die Ufa-Fahne in Forst", wie das Tageblatt damals schreibt. Auf der Radrennbahn werden die Außenaufnahmen für den Film "Strich durch die Rechnung"gedreht.

In den Hauptrollen: Heinz Rühmann, Käthe von Nagy und Tony van Eyck. Rühmann ist damals 30 Jahre alt und noch am Anfang seiner Karriere. In der Komödie spielt er den Rennfahrer Willy Streblow.

Zeitgleich mit der deutschen wird eine französische Fassung in Forst gedreht. Diese erlebt ihre Uraufführung im "Moulin Rouge" in Paris, läuft anschließend unter anderem in Ungarn und den USA.