Das studentische Satirefestival "Ei(n)fälle" in Cottbus ist abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Man habe lange vorgehabt, das Festival mit Einschränkungen durchzuführen, halte dies nun aber für unverantwortlich, heißt es in der Mitteilung.

Man gehe davon aus, "dass ein mit aller Macht durchgepeitschtes Festival im Januar nur Enttäuschungen bei den Teilnehmern, Zuschauern und Veranstaltern hinterlassen würde", so das veranstaltende Studentwerk Frankfurt (Oder).