So inszeniert Regisseur Armin Petras "Biberpelz" nach Gerhard Hauptmann und will dabei starke Frauenfiguren in den Vordergrund rücken. Der italienische Regisseur Antonio Latella bringt in "Zorro und Wonder Woman" zwei Popikonen auf die Bühne. Regisseurin Blanca Blanka Rádóczy rollt ihre ursprünglich für die vergangene Saison geplante Bearbeitung von Stanislaw Lem's "Solaris" angesichts der Pandemie-Erfahrungen noch einmal neu auf. Auch klassische Stoffe von Shakespeare bis Dostojewski werden sich in Aufführungen wiederfinden.



Das Theater setzt zudem auch stark auf regionale Bezüge. So ist unter den Uraufführungen Kleist-Förderpreisträger Lars Werner, der sich in seinem Stück "Feinstoff" mit der Geschichte der Cottbuser Seidenproduktion beschäftigt. Gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Cottbus ist zudem ein musikalisches "Mitmachstück" plant, dass dann auch auf die Bühne gebracht werden soll.



Auch Schloss Branitz in Cottbus wird in dieser Spielsaison mit einbezogen. Im Grünen Salon werden Liederabende stattfinden. Gespielt wird auch auf einem Klavier, auf dem einst schon Clara Schumann pianierte, sagte Märki. Es ist das Hammerklavier von Breitkopf Härtel des Fürsten Pückler. Das Philharmonische Orchester führt nach Angaben von Generalmusikdirektor Alexander Merzyn unter anderem Konzerte von Johannes Brahms, Sergei Rachmaninow, Dmitri D. Schostakowitsch und Alban Berg auf. Das Ballett rückt junge Choreographen in den Vordergrund. Mitglieder des Ensembles erhalten die Möglichkeit, ihre Kreationen und Ideen umzusetzen.