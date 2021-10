"Wir kennen uns schon eine Weile und sind gewohnt, miteinander zu arbeiten", sagte Benack am Montag zur neuen Besetzung in der Dramaturgie. Alle Drei vereine der Glaube an das Stadttheater. Diese Form der Führung sei auch bundesweit relativ neu, ergänzte Rosendahl. Das Ensemble und auch die Stadtgesellschaft solle in die Arbeit mit einbezogen werden. Für die kommende Spielsaison lägen bereits über 100 Vorschläge von Titeln auf dem Tisch.

Benack arbeitet bereits als geschäftsführende Dramaturgin des Cottbuser Schauspiels. Zuvor war sie etwa am Staatstheater Stuttgart und am Theater Bremen als Produktionsleiterin und Dramaturgin engagiert. Die 1985 in Frankfurt (Oder) Geborene hat Familie in Cottbus und ist darüber hinaus mit Studierenden der Brandenburgischen Technischen Universität befreundet, sagt sie. Ihre Kontakte hat sie bereits in der laufenden Spielzeit genutzt, um herauszufinden, was die Cottbuserinnen und Cottbuser bewegt.

Das will sie, gemeinsam mit ihren beiden Kollegen, auch in der Zukunft tun: "Wo kann man Sehnsüchte wieder wecken? Das ist ja das, was wir suchen. Sowohl Sehnsüchte, die vorhanden sind, als auch die, von denen die Leute noch gar nicht wissen, können wir wieder erwecken. Überall, wo ich mit Menschen ins Gespräch kommen kann, tue ich das auch", so Benack. Gemeinsam mit Armin Petras und Philipp Rosendahl ist sie auf der Suche, nach weiteren Formen des Austauschs rund um das Theater.