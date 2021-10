Die Wendezeit war auch für ihn die wahrscheinlich spannendste Zeit in seinem Leben. In dieser Festwoche zum Jubiläum werden Erinnerungen ins Bewusstsein geholt. So denkt er daran, wie groß das Bangen damals war, ob es für das Theater überhaupt eine neue Spielzeit geben werde. Es wurde kleiner gedacht um zu überleben. Die Finanzierung des Theaters übernahmen Stadt, Landkreis und Land.

Er kann zurecht als ein Urgestein des Theaters bezeichnet werden: Mirko Warnatz, seit 34 Jahren ist er an diesem Haus. Im Tagebau hat davor unter Kohlekumpeln gearbeitet bis er schließlich zur Kunst wechselte. Als Bühnentechniker zunächst und seit 1988 Inspizient am Theater der Bergarbeiter, wie die heutige Neue Bühne Senftenberg damals noch hieß.

Das Festwochenende zeigt die Geschichte der Neuen Bühne als eine Collage aus alten Stücken, Briefen von Wegbereitern bis hin zum Blick junger Leute, wie sie sich das Theater in 75 Jahren vorstellen.

Für Intendant Manuel Soubeyrand endet mit dieser Spielzeit seine Arbeit in dieser Funktion am Theater, er geht in den Ruhestand. Aber er hat Wünsche, Visionen. Das Theater möge ein Pflock in der kulturellen Entwicklung in der Lausitz werden.



"Wir haben den Traum, dass mit dem Kulturplan Lausitz, der am 3. November vorgestellt wird, dass wir unsere Idee einer Ponton-Bühne für die Seen verwirklicht bekommen können", beschreibt Soubeyrand seine Vision. Und vielleicht werde aus der Neuen Bühne Senftenberg mit dem Amphitheater am Senftenberg See perspektivisch auch ein Lausitz-Theater, sagt der Intendant.