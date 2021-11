Auch der mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnete Film passt in diese Reihe: "107 Mothers" (Peter Kerekes) zeigt in halbdokumentarischer Anmutung eine Gruppe von Frauen, die in einem Gefängnis in Odessa Kinder bekommen. Der nüchterne Tonfall des Films schärft den Blick auf einen ganz speziellen Mikrokosmos: Eine Welt, in der Mütter ihre Kinder nur stundenweise und unter Aufsicht sehen dürfen - und in der die Kinder von Gefängnispersonal großgezogen werden. Nicht unbedingt ein Film, der sich für den Hauptpreis aufdrängt, aber auch keine hanebüchene Fehlentscheidung.

"The Staffroom" (Sonja Tarokić) etwa zeigt sehr genau die Strukturen und Machtverhältnisse in einem Lehrerzimmer auf, "Orchestra" (Matevž Luzar) porträtiert mit leichter Hand und sanfter Melancholie den Mikrokosmos einer slowenischen Dorf-Blaskapelle auf Österreich-Tournee. "Spiral" (Cecilia Felméri) spielt fast ausschließlich an einem abgelegenen Waldsee - und lässt dort ein Paar auf eine Katastrophe zusteuern.

Nach einem Jahr physischer Pause sind am Samstag wieder die "Lubinas" bei dem Cottbuser Filmfestival vergeben worden. Mehr als 10.000 Besucher haben in der ersten November-Woche 170 Filme gesehen.

"Brighton 4th" spielt in der georgischen Community in Brooklyn - zu großen Teilen in einem heruntergekommenen ehemaligen Hotel, in dem zu viele Menschen auf zu engem Raum leben. Regisseur Levan Koguashvili nähert sich dieser Welt mit einem genauen Blick für die Melancholie raubeiniger Männer, die vor langer Zeit in der Ferne gestrandet, dort aber nie richtig angekommen sind. Koguashvili versteht es, seinen Figuren nahe zu kommen, aber auch im richtigen Moment auf Distanz zu gehen.

Die größte Reduzierung aber gibt es im konzentriertesten und formal strengsten der zwölf Wettbewerbsbeiträge zu bestaunen: "Saving One Who Was Dead". In Václav Kadrnkas bei der Preisverleihung leider leer ausgegangenen Film wachen Mutter und Sohn am Bett ihres im Koma liegenden Mannes beziehungsweise Vaters. So kühl wie der Blick des Regisseurs wirken auch die Hauptfiguren, wie sie damit ringen, sich nach und nach zuzugestehen, dass das Warten nicht im erhofften Wunder münden wird, sondern im Abschied.

Die inszenatorische Strenge des Films überträgt Kadrnka auch auf die formale Ebene: Der Film ist in einem ungewöhnlichen Hochkantformat gedreht. Es zwingt Mutter und Sohn geradezu in eine aufrechte Körperhaltung. Selbst wenn sie am Bett des Vaters sitzen, seine Hände halten und auf ihn einsprechen, bleiben sie nie lange gebückt. Nahbarer werden sie für die Zuschauenden dadurch nicht. Aber die formale Reduktion unterstreicht die kühle Ernsthaftigkeit, mit der der Film sein Thema entfaltet.