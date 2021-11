Im Lausitzer Seenland soll es künftig eine mobile schwimmende Theaterbühne geben. Die Neue Bühne Senftenberg habe die Fördermittel dafür vom Brandenburger Kulturministerium zugesichert bekommen, sagte Intendant Manuel Soubeyrand dem rbb am Donnerstag.

Damit könne begonnen werden, eine "wunderbare Idee" umzusetzen, so Soubeyrand. Die Bühne soll die Ausmaße des bestehenden Amphitheaters am Senftenberger See haben. Sie soll auch auf andere Seen umgesetzt werden können, so dass Projekte aus dem Amphitheater relativ unkompliziert auf eine Seebühne gebracht werden können.

In der wachsenden Seenlandschaft könne vielleicht sogar jedes Jahr ein anderer See zum "See des Jahres" gemacht werden, der dann kulturell bespielt werde. Die Bühne soll dazu auf einem LKW von See zu See transportiert werden.