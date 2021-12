Die Gräfin brachte am Freitag noch weitere Kunstwerke aus der Sammlung wieder zurück in das Schloss, darunter Gemälde und ein wertvolles Messer. Stefan Körner, Vorstand der Stiftung, war beeindruckt. "Die Gräfin Pückler hat eine extrem enge Verbindung hierzu. Es ist ein Stück weit ihr Herzblut, sie hat noch einen Wohnsitz in Branitz", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Ministerin Schüle, die auch Stiftungsratsvorsitzende ist, bezeichnete den Leihvertrag mit den Erben als Meilenstein. Er sichere kulturelles Erbe für die Zukunft. Mit Branitz habe man noch viel vor, sagte sie. So soll unter anderem das Areal weiterentwickelt und die Parklandschaft vor den Auswirkungen des Klimawandels besser geschützt werden.



Das Schloss Branitz in Cottbus war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Er liegt dort in einer Erdpyramide in einem See begraben.