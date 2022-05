Kunstaktion "Spektrale" in Jubiläums-Saison gestartet

Die Kunstwerke sollen vor allem Aufmerksamkeit erzeugen - bei einem Ehepaar aus Sachsen hat das bereits funktioniert, als es sich neugierig das "Baba Jaga-Haus auf Rädern" ansieht. Unter dem Motto "Was der Bauer nicht kennt..." haben sich die Künstler vor allem mit umweltfreundlichen Resourcen, der Landwirtschaft und dem Klimaschutz auseinandergesetzt, aber auch mit Tischsitten und der generellen Frage, wie wir in Zukunft gemeinsam leben wollen.

Zur Eröffnung der Spektrale scheint es, als hätte sich die Lübbener Schlossinsel (Dahme-Spreewald) selbst in ein farbintensives Kunstwerk verwandet. Das satte Grün der Schlossinsel wird seit Sonntag durch zehn Kunstwerke ergänzt - erschaffen von elf Künstlern aus der Region.

"Wir wollen zeigen, dass manche Sachen, nicht gegessen, also nicht vertraut sind, die einem aber doch nahegehen, wenn man sich damit beschäftigt", so Jank zum Titel der Jubiläums-Spektrale.

Das Motto "Was der Bauer nicht kennt...", inklusive seiner nicht explizit formulierten Fortsetzung "...frisst er nicht", scheint zunächst kein sehr positives Thema zu sein, gibt auch Caroline Jank, Kulturverantwortliche des Dahme-Spreewald-Kreises, zu. Der Kreis organisiert die Kunstaktion.

Und so findet sich auf der Lübbener Schlossinsel beispielsweise ein Lichtspiel aus geometrischen Figuren, das in einer Eiche hängt oder auch ein Pavillion, gebaut aus Holzstreben, unter dem ein Tisch und Stühle zum Verweilen einladen.

Weil der Titel aber dann doch auch Assoziationen zum Essen weckt, hat die Glaskünstlerin Beate Bolender direkt eine komplette "Festtafel" erschaffen - so der Titel ihres Werkes. Buntes Glasgeschirr - Teller, Tassen, Schalen - ist im Inneren des Lübbener Schlosses zu sehen. Es soll Lust darauf machen, sich an die Tafel zu setzen, so Bolender, optimalerweise nicht allein.

"Das sollte der Sinn dieser Ausstellung sein: dass man wieder Lust kriegt, sich zusammenzufinden, miteinander zu kommunizieren, zu speisen", so Bolender.

Kommunizieren können die Gäste direkt während des Ausstellungsbesuchs, bei einem Spaziergang über die Schlossinsel. Zu sehen ist die Spektrale noch bis zum 11. September.