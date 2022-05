Die Neue Bühne Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) hat am Montag ihren Spielplan für die Saison 2022/23 und ein neues Führungsteam vorgestellt. Der bisherige Intendant Manuel Soubeyrand geht in den Ruhestand. Ab September übernimmt Daniel Ris seine Aufgaben. Zueletzt war Ris Intendant der Burgfestspiele im rheinland-pfälzischen Mayen. Neu sind in Senftenberg auch Chefdramaturgin Karoline Felsmann und Regisseurin Elina Finkel.

Ris wolle sich der Herausforderung stellen, in dieser schweren Zeit, geprägt von Corona und Krieg in der Ukraine, Theater zu machen, sagte er bei seiner Vorstellung. Der neue Intendant bezeichnet die Aufgabe als "Schule der Empathie". Ihm sei wichtig zu zeigen, was das Live-Erlebnis Theater sein kann. Es seien echte Menschen auf der Bühne, die etwas verhandeln und das, was passiert, ist eben echte Empathie, beschreibt Ris sein Credo.