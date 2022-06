Nach dem "Spreewaldkrimi" und der "Wolfsland"-Reihe kommt mit "Lauchhammer" eine weitere Krimiserie aus der Lausitz ins Fernsehen. Am Dienstag wird die Serie erstmals beim Filmfest in München gezeigt.

Mit "Lauchhammer" feiert am Dienstag eine neue Krimiserie beim Filmfest in München Premiere. Die Serie ist an Drehorten in der Nieder- und Oberlausitz entstanden - unter anderem in der namensgebenden Stadt Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz).

Im Mittelpunkt von "Lauchhammer" steht der mysteriöse Mord an einem jungen Mädchen. Der LKA-Ermittler Maik Briegand, gespielt von Misel Maticevic, kehrt deshalb in seine alte Heimat zurück und wird dabei mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Hilfe bei den Ermittlungen erhält er von Annalena Gottknecht, gespielt von Odine Johne.

Lauchhammer sei absichtlich als Spielort ausgewählt worden, so der Regisseur. Es sollte sich um eine Kleinstadt im Herzen der Lausitz handeln, wo auch der Strukturwandel spürbar ist. In Lauchhammer sei für die Drehbuch-Autorinnen alles zusammengekommen, erklärt Franzen. Auch Statisten aus der Stadt spielen im Film eine Rolle.

"Wir sind auf die Lausitz gekommen, weil sie einfach große Bilder bietet", sagt eine der Autorinnen, Frauke Hunfeld. "Es ist ein Deutschland, was man so noch nicht oft im Film gesehen hat." Die Region biete eine große Bandbreite von Schönheit, Abgründen und Ambivalenzen, so Hunfeld. So gebe es beispielsweise Industrie-Ruinen genauso wie große Industrieanlagen.

Auch die Autorinnen heben die zwei Zeitebenen im Film und die Zeitsprünge mit Abständen von 30 Jahren besonders hervor. Zudem betonen sie, dass auch die großen Probleme der Region thematisiert werden, "als da wären Chrystal Meth, Wegzug von jungen Frauen, der Kohleausstieg, der große Strukturwandel, aber auch die fehlenden Perspektiven", sagt Autorin Silke Zertz.

Für einen Kriminalfall seien zudem Abgründe wichtig, sagt Hunfeld weiter. Die gebe es in der Lausitz sowohl in visueller, als auch in gesellschaftlicher Hinsicht - vor allem in den letzten 50 Jahren. Die Probleme, die Deutschland noch bevorstehen, würden in der Region bereits angegangen, wie sie sagt.

Die komplette Serie "Lauchhammer" ist voaussichtlich zum Jahresende im Ersten und bei Arte zu sehen.