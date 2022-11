"Der Regisseur inszeniert mit Anmut die Alltäglichkeit und Komplexität des Lebens von Jugendlichen in unserer gemeinsamen Welt", hieß es zur Begründung. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und wird vom rbb gestiftet. In die Entscheidung über den Preisträger war der rbb nicht involviert.

Für die beste Regie wurde der Pole Damian Kocur ausgezeichnet. In seinem Film "Bread and Salt" geht es um ein Brüderpaar in der Provinz und einen Alltag zwischen Gruppenzwang und Rassismus.

Den Preis für eine schauspielerische Einzelleistung erhielt der Rumäne Iulian Postelnicu für "Men of Deeds". Er spielt in der schwarzen Komödie einen Dorfpolizisten, der sich in einem korrupten System zurechtfindet. "Bei ihm denkt man, dass die Figur in ihm existiert und nicht gespielt wird", lobte die Jury.

Das Filmfestival Cottbus ist auf das Kino Osteuropas spezialisiert und findet in diesem Jahr zum 32. Mal statt. Es geht am Sonntag zu Ende.