Noch steht Thomas Lubkoll in seiner Werkstatt in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz), noch arbeitet er an einem neuen Kahn. Doch Ende des Jahres will er das Schweißgerät an den Nagel hängen und in Rente gehen. "Ich muss auch sagen: Ich bin körperlich abgearbeitet. Ich bin fertig", sagt er.

Es ist womöglich einer der Gründe, warum Nachfolger nicht Schlange stehen. Außerdem stagniere die Nachfrage, sagt Lubkoll. Denn ein Alukahn ist im Gegensatz zum traditionellen Holzkahn für die Ewigkeit gebaut. Irgendwann werde die Nachfrage nach bestimmten Größen gesättigt sein, sagt er. "Eventuell wechseln die Kunden noch von einem kleinen auf einen großen Kahn - oder umgekehrt."