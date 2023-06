Wenn am Samstag am Cottbuser Staatstheater das Musiktheater "Märchen im Grand Hotel" aufgeführt wird, ist es für einen beliebten Cottbuser Schauspieler die letzte Premiere. Thomas Harms, 30 Jahre auf der Cottbuser Bühne, wird am Ende der Spielzeit nicht mehr in neuen Rollen für das Staatstheater auftreten.

"Es hat mir sehr viel Spaß gemacht in diesem wunderschönen Haus", so Harms. An jede einzelne Rolle erinnere er sich. "Es war immer eine Arbeit, die man mit Herzblut gemacht hat, ob sie jetzt klein oder groß war", so der Schauspieler.

Nur ein einziges Mal habe Harms als junger Schauspieler seinen Text vergessen und deshalb an das Aufgeben gedacht. Die Cottbuser Zuschauer danken ihm, dass er es nicht getan hat. Dabei ist sich der Schauspieler seiner Wirkung auf die Zuschauer durchaus bewusst. "Ich glaube ich strahle so etwas aus, dass die Leute wissen, dass ich sie mag", erzählt er. "Mich grüßen ganz viele Leute in der Stadt, die ich gar nicht kenne, manche sprechen mich auch an", so Harms.

Sofort wird Thomas Harms noch nicht von der Cottbuser Bühne verschwinden. Die Rollen, die er aktuell spielt, wird er auch noch im nächsten Jahr spielen. Es wird ein sanftes Ausgleiten, so Harms.

Doch eine Premiere wird der Zuschauerliebling am Cottbuser Staatstheater nach Samstag nicht mehr spielen.