Im Schloss Altdöbern wird am Sonntag die "Rohkunstbau" eröffnet. Die Ausstellung dreht sich in diesem Jahr darum, wie ein Ende von Gewalt erreicht werden könnte - Gewalt gegen die Natur und Menschen. Das Motto: "Endlich Frieden!" Von Nico van Capelle

Deformation, aber auch Ruhe und Neutralität stecken in den Gesichtern von Olena Pronkina. Die ukrainische Künstlerin stellt ihre Skulpturen seit Sonntag im Schloss Altdöbern aus, bei der "Rohkunstbau". Pronkina will ausdrücken, was die Flucht aus Kiew und die neue Umgebung mit ihr gemacht haben, sagt sie. "Deformation in diesem Projekt erklärt, wie man sich ändert, wenn man an einen neuen Ort kommt", so die Künstlerin.