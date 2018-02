dpa/Winfried Rothermel Audio: Antenne Brandenburg | 15.02.2018 | Iris Wußmann | Bild: dpa/Winfried Rothermel

Rätselhafter Hundedieb - In Lübbenau verschwinden Hunde und tauchen später wieder auf

16.02.18 | 13:38 Uhr

Immer wieder verschwinden in Lübbenau Hunde. Mysteriös: Sie tauchen zumeist nach einigen Stunden oder Tagen wieder in der Stadt auf. Einer Familie wurde ihr Schäferhund gleich fünf Mal entführt. Die Polizei hat so ihre Vermutungen. Von Iris Wußmann

Immer wieder werden im beschaulichen Lübbenau im Spreewald Hunde entführt. Besonders betroffen ist die Familie Balko aus dem Ortsteil Boblitz. Rund fünf Mal ist der Schäferhund der Familie aus dem mit einer Kette gesicherten Zwinger am Kuhstall verschwunden. Inzwischen nerve es, sagt Sven Balko.



"Das ist eine sehr unangenehme Geschichte. Wir fahren jeden Tag in den Betrieb zur Arbeit und schauen, ob der Hund noch da ist oder nicht". Der Hund würde immer nachts geholt, so Balko weiter. "Am frühen Morgen um sechs Uhr bemerken wir das. Dann melden wir das der Polizei und die findet ihn dann immer im Laufe des Tages in Lübbenau". Das sei natürlich eine Belastung für die Familie.

Anderen in der Gemeinde soll das auch schon passiert sein. Einmal, so Balko, sei es schon gelungen, den Hundedieb auf frischer Tat zu ertappen. Der habe ein Fahrrad und auch eine Leine dabei und Leckerlis für den Hund. "Und dann nimmt er den Hund mit", sagt Balko. "Er sagt, er hat das Bedürfnis und kann nicht schlafen und muss dann einen Hund holen".

Die Polizei muss ihre Vermutungen auch nachweisen können

Bei der Polizei in Lübbenau ist das Problem durchaus bekannt. "Es gibt eine Vielzahl von Anzeigen, dass Hunde von Grundstücken entwendet worden sind und nach mehreren Stunden oder mehreren Tagen wieder frei gelassen worden sind", sagt Revierleiter Olaf Schulze dem rbb. Einige der Hunde, so Schulze weiter, seien aber auch überfahren worden. "Das Problem ist, dass nicht in jedem Fall der Täter ermittelt werden kann". Die Polizei habe zwar ihre Vermutungen, müsse das dann aber auch nachweisen können. Im jüngsten Fall, in dem der mutmaßliche Täter erwischt wurde, wird noch ermittelt. Dann geht das Ganze an die Staatsanwaltschaft. Sven Balko tröstet das wenig. Sein Schäferhund hat auf seinem unfreiwilligen Ausflug einen anderen Hund angefallen und schwer verletzt. Jetzt gibt es deshalb Ärger.

"Das Schlimmste wäre, wenn der Hund ein Kind anfiele"

Auch wenn die Polizei meint, dafür könne er nichts. "Wie soll er [Sven Balko, Anm. d Redaktion] auf seinen Hund Einfluss nehmen, wenn dieser durch eine Straftat abhanden gekommen ist?", fragt Polizist Schulze. Sven Balko macht sich trotzdem große Sorgen und weiß nicht so recht weiter. "Wenn der Hund frei rumläuft, können wir auch nicht für ihn garantieren. Das Schlimmste wäre für uns, wenn er ein Kind anfallen würde".