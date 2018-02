Es ist mitten am Tag als Handwerker Markus Anderlik und sein Vater einen Wolf entdecken. Er zieht seine Kreise auf einem freien Feld am Rande der Straße zwischen Cottbus und Kolkwitz. Mit seinem Handy hält er den Moment fest.

Andrè Pfeiffer ist Experte, Wolfsexperte. Seiner Meinung nach könnte das Tier aus einem Rudel bei Großräschen stammen. Möglich ist allerdings auch, dass sich ein neues Rudel im Wald bei Kolkwitz angesiedelt hat. Was den Wolf am hellerlichten Tag umherstreifen lässt, kann Pfeiffer nicht eindeutig erklären. Normalerweise schlafen ausgewachsene Tiere am Tag. Vermutlich sind es Jungtiere, die spielen. Vielleicht liegt ein gerissenes Reh in der Nähe.



Die Lausitz gilt in Deutschland als Hauptsiedlungsgebiet der Wölfe. In den letzten wenigen Jahren haben sich hier etwa 200 Tiere angesiedelt.

Landwirte sehen diese Entwicklung mit großer Sorge. Immer wieder reißen Wölfe Schafe und Kälber. Die neue Brandenburger Wolfsverordnung verspricht betroffenen Bauern Entschädigungen.

Nach wie vor wird diskutiert, wann und ob Wölfe auch erlegt werden dürfen.



Mit Informationen von Anja Kabisch