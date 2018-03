Audio: Antenne Brandenburg | 21.03.2018 | Florian Ludwig | Bild: rbb/Lenz

Bauern versuchen es mit Tricks - Frost bremst ersten Spargel zu Ostern aus

21.03.18 | 11:28 Uhr

Der Frost bereitet Brandenburger Spargelbauern in diesen Tagen Kopfzerbrechen. Eigentlich soll zu Ostern der erste Spargel auf den Tisch kommen. Doch das wird in diesem Jahr eng. Also greifen einige Landwirte in die Trickkiste. Von Florian Ludwig





Frischer Spargel, dazu braune Butter oder Sauce Hollandaise - genau so sahen vor genau einem Jahr schon viele Mittagsteller aus. Anders in diesem Jahr: Ein Spargel-Saisonstart bereits an den Osterfeiertagen sei mehr als fraglich, orakelte schon vor wenigen Wochen der Geschäftsführer des Verbandes der ostdeutschen Spargelanbauer, Jürgen Schulz.

Mit Tricks zum schnellen Spargel

Einige Bauern wollen sich nicht auf das Wetter verlassen. Um so schnell wie möglich Spargel anbieten zu können, wenden sie Tricks an: mindestens eine schwarze Folie - die wie ein Gewächshaus wirkt -, gerne auch eine zweite darüber und dazu hohe Tunnel. Einer dieser Anbieter ist die Spargelbau GmbH in Sallgast im Elbe-Elster-Kreis. Sie baut auf 35 Hektar Spargel an - mit Folien und Tunneln. Das liege an der Konkurrenz, erklärt Geschäftsführer Eckhard Kuhl: "Wir betreiben diesen extremen Aufwand, um frühzeitig zu ernten, wie die die Bauern in Süddeutschland. Die haben ja einen geografischen Vorteil von mindestens 14 Tagen." Folien und Tunnel hin oder her - mit dem ersten Spargel rechnet Kuhl in diesem Jahr erst Mitte April.

Gegen den Strich in Göllnitz

Anders sieht es im 10 Kilometer entfernten Göllnitz aus. Dort halten die Spargelfelder von Silvio Schapp noch Winterschlaf. Zwischen den Reihen liegt noch Schnee. Auf Folien verzichtet er ganz bewusst. "Ich bräuchte extra Maschinen, hätte mehr Aufwand", erklärt er, daher müsse es ohne Folien gehen. "Für mich entstehen erst Kosten, wenn die Spargelernte beginnt. Aber dann habe ich auch schon wieder Erlöse."

Silvio Schapp vertraut nun auf die Sonne. Im Mai rechnet er mit seiner ersten Ernte. Den Spargel verkauft er nur regional.

Rekordernte im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr wurde in Brandenburg die Rekordernte von rund 22.200 Tonnen Spargel geerntet. 2017 startete die Ernte nicht nur früh, auch die Anbaufläche war um fast 11 Prozent auf knapp 4.900 Hektar erweitert worden. In und um Beelitz (Potsdam-Mittelmark) liegt Ostdeutschlands größtes geschlossenes Spargel-Anbaugebiet. Spargel ist die bedeutendste Gartenbau-Kultur auf dem Feld in Brandenburg.