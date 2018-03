Ein DNA-Abgleich soll die Identität des Toten klären, der am Samstag nach der Explosion im Entsorgungswerk für Munition in Lübben (Kreis Dahme-Spreewald) gefunden worden war. Wie die Polizei berichtet, sei es naheliegend, dass es sich bei dem Leichnam um den vermissten 55-jährigen Arbeiter handelt. Jedoch sei "eine unmittelbare und zweifelsfreie Identifizierung durch die Schwere der erlittenen Verletzungen noch nicht möglich", hieß es in einer Pressemitteilung vom Wochenende.

Klarheit soll deswegen nun der DNA-Abgleich bringen. Die Staatsanwaltschaft Cottbus rechnet frühestens zum Ende der Woche mit einem Ergebnis.