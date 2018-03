Die Polizei hat eine Cottbuser Schülerin gefunden, die seit mehreren Monaten vermisst wurde. Das 13-jährige Mädchen sei in der Wohnung der Mutter in Groß Schacksdorf (Kreis Spree-Neiße) bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung entdeckt worden, berichtete am Montag die Polizei.

Das Mädchen galt seit dem 5. Oktober 2017 als vermisst - zu diesem Zeitpunkt war sie laut Polizei in einer Wohngruppe untergebracht. Zuletzt suchte die Kriminalpolizei mit einem Zeugenaufruf und Fahndungsplakaten nach der Schülerin.

Nach dem Auffinden des Mädchens in Groß Schacksdorf wurden die Mutter und ihr Lebensgefährte festgenommen. Sie sollten noch am Montag dem Haftrichter vorfgeführt werden. Gegen sie wird ermittelt wegen Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung sowie des Verdachts des sexuellen Missbrauchs. Das Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.