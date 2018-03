Flüchtlingspolitik in der Diskussion

Eine Stadt in den Schlagzeilen, großes Medieninteresse für Cottbus zwischen München und Hamburg. In der Kommune gab es Auseinandersetzungen, an denen Ausländer und Deutsche beteiligt waren, es gab Verletzte. Seitdem gab es Demos auf der Strasse - aber keinen Dialog. Warum? rbb-Redakteur Sebastian Schiller ist der Frage nachgegangen.