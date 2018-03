rbb Audio: Antenne Brandenburg | 20.02.2018 | Florian Teichert interviewt Marlen Knobloch | Bild: rbb

Interview | Marlen Knobloch vom Sozialdezernat - Wieder aufgefundenem 13-jährigen Mädchen "geht es gut"

Knapp sechs Monate wurde eine Cottbuser Schülerin vermisst. Am Montag wurde sie in der elterlichen Wohnung wiedergefunden - in der Waldsiedlung Groß Schacksdorf. Dass die Blocks dort ein sozialer Hotspot sind, will Marlen Knobloch vom Sozialdezernat Spree-Neiße so aber nicht stehen lassen.

rbb: Frau Knobloch, können Sie als Sachgebietsleiterin des Sozialdezernats Spree-Neiße sagen, wie es der 13-Jährigen, die am Montag wiederaufgefunden wurde, jetzt geht und wo das Kind ist? Marlen Knobloch: Das Kind wurde durch das Jugendamt in Obhut genommen, ist geschützt und wird untergebracht. Dem Kind geht es gut. Es war ursprünglich im Sozialraum und in der Zuständigkeit des Jugendamtes Berlin, und ist dann mit der Inobhutnahme in unsere Zuständigkeit übergegangen.

Das Mädchen wurde in der Waldsiedlung Groß Schacksdorf gefunden, ein Areal mit mehrgeschossigen Wohnblöcken. Die Waldsiedlung gilt als Brennpunkt in der Jugend- und Sozialarbeit des Landkreises Spree-Neiße. Worin sehen Sie die Gründe dafür? Ich möchte mich nicht auf die Gründe berufen, warum in Groß Schacksdorf mehr los ist, sondern ich möchte es eher positiv betrachten - und zwar dass in Groß Schacksdorf immer weniger los ist. Denn die Zahlen zu Hilfen zur Erziehung sind im Vergleich 2015, 2016 und 2017 rückläufig. Auch die Meldungen über Kindeswohlgefährdung sind rückläufig, ebenso die Zahlen der Inobhutnahme im Sozialraum Forst. Wie sehen die Zahlen konkret aus? In 2015 hatten wir im Sozialraum Forst insgesamt sogar circa 380 Kindeswohl-Gefährdungsmeldungen und sind jetzt in 2017 bei 110 Meldungen. Bei den Inobhutnahmen wurden 2015 26 Fälle gezählt, 2017 hatten wir 24. Wir betrachten hier den Sozialraum Forst und nicht die einzelnen Sozialräume. Wie hat sich die Lage in Groß Schacksdorf entwickelt? Im Sozialraum Groß Schacksdorf selbst wurde ein Familientreff installiert, der sehr positiv angenommen wird. Auch das ist ein Grund, dass die Hilfen zu Erziehung-Zahlen rückläufig sind.

Das heißt, Sie würden bei dem Hotspot Waldsiedlung nichts ändern, sondern auf ihre Prognose vertrauen? Genau. Ich würde es nicht als Hotspot betrachten, sondern es ist eben der Sozialraum Forst. Wir haben im Bereich des Jugendamt-Teams Forst sehr engagierte Sozialarbeiterinnen, die sich mit den gesamten Sozialräumen beschäftigen - und darauf möchte ich bauen. Welche Handhabe hat der Landkreis bei solchen Vorfällen wie jetzt mit der 13-Jährigen?

In einem Fall der akuten Kindeswohlgefährdung ist es möglich, dass das Jugendamt ein Kind in Obhut nimmt. Das wird in jedem Einzelfall durch mindestens drei Sozialarbeiterinnen geprüft. Sie beraten in Teambesprechungen, inwieweit das Kindeswohl akut gefährdet ist.

Gibt es für eine Inobhutnahme auch andere Auslöser? Es gibt natürlich nach dem Paragraf 42 SGB 8 auch die Möglichkeit, dass ein Kind oder ein Jugendlicher um Inobhutnahme bittet. Auch in diesen Fällen wird es eine individuelle Beratung geben.

