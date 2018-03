Die Grippe sorgt in diesem Winter für außergewöhnlich viele Patienten und macht dabei auch vor Ärzten und Mitarbeitern nicht halt. In den Brandenburger Kliniken wird es deswegen eng. Stationen sind voll ausgelastet, Betten werden rar - und gleichzeitig fehlt das Personal. Von Anja Kabisch

Die Lausitz-Klinik Forst hat die weiße Fahne gehisst. Das zum Potsdamer Bergmann-Klinikum gehörende Krankenhaus ist an seiner Belastungsgrenze angekommen. "Wir können nicht mehr, unsere Betten sind alle voll", klagen Ärzte des Hauses. Die Grippe sorgt für außergewöhnlich viele Patienten, betroffen sind auch Ärzte und Mitarbeiter. Das macht die Situation doppelt schwer. Forst musste deshalb für etliche Stunden einen Aufnahmestopp für neue Patienten bei der Leitstelle Lausitz anmelden. Erst am Dienstag konnte der wieder aufgehoben werden.

Das Cottbuser Groß-Krankenhaus hat 1.200 Betten, die meisten sind jetzt belegt. Aber es wird niemand abgewiesen. Belegungsmanagement heißt das Rezept. Seit einigen Tagen koordiniert die Pflegedirektion bereits ab 6 Uhr morgens freie Betten und Personal. Außerdem gibt es eine "Grippe-Quarantäne-Station". Damit soll verhindert werden, dass sich die Grippe im Klinikum weiter ausbreitet.

Die Zahl der an Influenza Erkrankten nimmt seit Jahresbeginn stetig zu. Im Januar waren es nur 17 Fälle, im Februar bereits 164 und im März sind schon jetzt 135 Influenza-Patienten am Thiem-Klinikum in Behandlung.



Die Situation, so Pflegechefin Andrea Stewig-Nitschke, ist angespannt wie selten. Schließlich sind auch an diesem Haus extrem viele Ärzte und Mitarbeiter jetzt an Grippe erkrankt. Dennoch werden hier weiterhin Patienten aufgenommen.

Anders ist es im Krankenhaus Finsterwalde. Das Haus ist am Limit angekommen, Patienten werden zum Beispiel nach Sachsen umgelenkt. Das nächst gelegene Krankenhaus in Torgau allerdings ist ebenfalls ausgelastet.