Knapp sechs Monate wurde eine Cottbuser Schülerin vermisst. Am Montag wurde sie in der elterlichen Wohnung wiedergefunden - in der Waldsiedlung Groß Schacksdorf. Dass die Blocks dort ein sozialer Hotspot sind, will Marlen Knobloch vom Sozialdezernat Spree-Neiße so aber nicht stehen lassen.