Pflegemesse in Cottbus

Die Cottbuser Messehallen sehen zwei Tage lang aus, wie eine überdimensionierte Pflegestation. Am Freitag und Samstag findet hier jeweils von 9 bis 17 Uhr eine Pflegemesse statt.

Besucher können sich über Angebote der ambulanten und stationären Pflege informieren. Zudem gibt es Beratungen, unter anderem zum Beantragen von Pflegestufen.

Vor allem soll am Wochenende in den Cottbuser Messehallen aber die Werbetrommel gerührt werden. Im Pflegebereich wird händeringend Nachwuchs gesucht. Nach einer Studie des Brandenburger Sozialministeriums (externer Link) werden bis 2040 landesweit mehr als 20.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. Schon jetzt gibt es in Brandenburg mehr als 110.000 Menschen, die auf häusliche oder stationäre Pflege angewiesen sind - Tendenz weiter stark steigend.

Messe "Zukunft Pflege"

Veranstaltungsort

Messehallen Cottbus

Vorparkstraße 3

03042 Cottbus

Öffnungszeiten

Freitag und Samstag jeweils 9 bis 17 Uhr

Eintritt

5 Euro