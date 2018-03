Beim Chemiekonzern BASF in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) ist in der Nacht zu Montag eine sehr geringe Menge der giftigen Chemikalie Propylenoxid ausgetreten. "Wir haben vorsorglich fünf Mitarbeiter zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht", teilte BASF-Sprecher Arne Peterson dem rbb mit. Drei Mitarbeiter davon seien bereits in der Nacht wieder entlassen worden und hätten ihre Nachtschicht fortgeführt.

Momentan ist noch unklar, wie das Propylenoxid austreten konnte. Die Untersuchungen laufen. Die Chemikalie ist extrem entzündbar und kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Unter anderem kann sie Krebs erzeugen. Für die Bevölkerung besteht nach Angaben von BASF keine Gefahr.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.03.2018, 14:55 Uhr