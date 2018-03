Am Mittwoch soll es endgütlige Klarheit geben

Die Zeit der heißlaufenden Wasserkocher könnte in Forst endlich vorbei sein: Nach zwei Monaten scheinen die Stadtwerke die zu hohe Keimbelastung des Trinkwassers in den Griff bekommen zu haben.

Bei Proben aus der vergangenen Woche hätten alle Werte im grünen Bereich gelegen, teilte der Chef der Stadtwerke, Wolfgang Gäbler, am Montag auf rbb-Nachfrage mit. Um auch letzte Zweifel auszuschließen, werden nun noch einmal Proben genommen. Das abschließende Ergebnis soll am Mittwoch vorliegen, also noch vor Ostern.

Für gut 1.000 Forster könnte dann eine zweimonatige Leidenszeit zu Ende gehen. Weil zu viele choliforme Keime im Trinkwasser gefunden wurden durften sie ihr Wasser seit Januar nur abgekocht trinken oder zum Zähneputzen nutzen.

Was die zu hohe Keimbelastung ausgelöst hat, wissen die Stadtwerke Forst bisher noch nicht.