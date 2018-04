Lübbenauer Forscher baut Gurken und Radieschen am Südpol an

Über Twitter verkünden die Forscher am Donnerstag stolz ihren Erfolg: 70 Radieschen, 3,6 Kilogramm Salat und 18 Gurken konnten am Südpol geerntet werden. "Ziemlich erfolgreiche erste drei Wochen im Gewächshaus", schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

In einem Video vom Südpol gibt Paul Zabel einen Einblick in die ersten Erfolge auf der Forschungsstation.

Auf der Internetseite vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betont Zabel, dass die Forscher nach der Saat Mitte Februar mit unerwarteten Problemen zu kämpfen hatten, "wie kleineren Systemausfällen und dem stärksten Sturm seit mehr als einem Jahr“. Doch all diese Dinge konnten behoben und überstanden werden, so Zabel.

Seit Dezember ist Zabel am Südpol. Dort bauen er und seine Kollegen Pflanzen unter komplett kontrollierten, künstlichen Bedingungen an. Sie steuern die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Beleuchtung und die Nährstoffe. Eine Forschung mit Weitblick: "Wenn wirklich mal Menschen zum Mond oder zum Mars fliegen – so in 20 Jahren vielleicht – dann müssen die Astronauten dort auch versorgt werden", betont Zabel. "Das kann man sehr gut mit Pflanzen machen, weil Pflanzen Sauerstoff produzieren und eben auch ganz viel Nahrung."

Besondere Bedingungen also für die Pflanzen, aber auch für die Forscher. Die Temperaturen in der Antarktis liegen zur Zeit bei rund minus 20 Grad Celsius.