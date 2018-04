rbb Audio: Antenne Brandenburg | 03.04.2018 | Daniel Jorewitz | Bild: rbb

Neustart in Annahütte - Ein Bahnhof wird zum Tonstudio

03.04.18 | 16:59 Uhr

Seit den 90ern verwaist der Bahnhof in Annahütte im Süden Brandenburgs. Doch jetzt stellen zwei Berliner die Weichen neu. Sie verwandeln das alte Gemäuer in ein modernes Tonstudio. Und das ist nicht der einzige Bahnhof in der Gegend mit neuer Nutzung. Von Daniel Jorewitz

Der Bahnhof Annahütte wird aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Vor 24 Jahren ist hier der letzte Zug abgefahren. Seitdem drohte der schöne Klinkerbau nach und nach zu verkommen. Nun sind die Weichen neu gestellt. Simon Breth, ein Berliner Architekt und Hobbymusiker, hat sich in das Bahnhofsareal verliebt. Mit seiner Frau kaufte er vor rund einem Jahr den Bahnhof, baut ihn komplett um zu einem Tonstudio mit Pension. In den letzten Wochen herschte auf der Baustelle Winterpause. Jetzt, nach Ostern, rührt sich wieder was in dem historischen Gebäude.



Bild: rbb

Große Ziele, aber noch viel zu tun

Knapp 30.000 Euro hat Simon Breth für den Bahnhof bezahlt, doch die Sanierung wird deutlich teurer, erklärt der Berliner. Seit dem Kauf ist schon einiges passiert. So wurde unter anderem das Dach erneuert, damit es nicht mehr rein regnet. "Wir haben die Balken ausgetauscht, die Schalung neu gemacht, den alten Teer runter geholt", erklärt Simon Breth. Er hofft, dass die neue Deckung nun 30 Jahre hält. Ein Tonstudio? Proberäume? Eine Pension? Wer das Bahnhofsgebäude betritt, braucht noch viel Fantasie. Im Keller - dort, wo früher Kohle gelagert wurde - liegt jetzt abgehämmerter Putz zusammengefegt auf einem Haufen. Der Raum hat eine spezielle Schallisolierung verpasst bekommen, eine zweite Hülle "damit man auch bis in die Nacht Schlagzeug üben kann, ohne die Nachbarn zu stören", betont Simon.

Bild: rbb

Musikaufnahmen mit Flair

Eine Treppe führt aus dem Keller in die frühere Wartehalle des Bahnhofs. Hier soll schon bald das Tonstudio entstehen. Ein Studio mit Flair. Denn Simon Breth will den Charakter des Gebäudes erhalten. Die alten Ziegel sollen sichtbar bleiben, dafür wurde auch extra eine Decke herausgerissen. Der Arbeitsweg für den künftigen Tontechniker wird kurz: Eine Etage über dem Studio soll eine Wohnung für den Techniker entstehen. Doch auch an die Musiker wird gedacht. Für sie werden acht Schlafräume gebaut.

Bild: rbb

Wenn alles nach Plan läuft, werden noch in diesem Jahr die ersten, befreundeten Musiker ihre Instrumente in den Bahnhof tragen. Ab dem Frühjahr 2019 können die Räume dann von jedermann gemietet werden.

Schöner Ausgleich zu Berlin

Simon Breth und seine Familie leben eigentlich in Berlin, genießen aber die Zeit in Annahütte. Der Bauherr brennt nicht nur für sein ungewöhnliches Projekt. Er weiß auch die Natur zu schätzen, die seinen Bahnhof umgibt. "Es ist eine entspannte Abwechslung, mal raus zu kommen. Es ist angenehm, so direkt am See, den Vögeln zuhören."

Viele Bahnhöfe mit vielen Nutzungsmöglichkeiten

Das zweite Leben für den Bahnhof Annahütte ist nur ein Beispiel für die Umnutzung der alten Gebäude. So hat zum Beispiel im Bahnhof Ortrand das Gesundheitszentrum Niederlausitz eine Arztpraxis einziehen lassen. Gleich nebenan entstand aus einem alten Güterschuppen der Kulturbahnhof. Und der alte Bahnhof von Großräschen hat sich in ein Fitnessstudio verwandelt.