Ermittlungen offenbar kurz vor dem Abschluss - Verdächtige nach Angriff auf Flüchtlinge in Cottbus gefasst

05.04.18 | 16:24 Uhr

Fahndungserfolg für Polizei und Staatsanwaltschaft in Cottbus: Im Fall der in der Silvesternacht in ihrer Unterkunft verprügelten Flüchtlinge konnten die Behörden jetzt mehrere Tatverdächtige ermitteln.

Flüchtlinge werden in Cottbus bis in ihre Unterkunft verfolgt und dort verprügelt - so geschehen in der diesjährigen Silvesternacht. Jetzt melden Polizei und Staatsanwaltschaft einen Fahndungserfolg. Nach Zeugenhinweisen und eigenen Ermittlungen der Polizei konnten mehrere Tatverdächtige ermittelt werden. Das sagte Oberstaatsanwältin Petra Hertwig am Donnerstag dem rbb. Nähere Angaben zu den Personen wollte sie noch nicht machen. Die Ermittlungen zu dem Fall stünden kurz vor dem Abschluss.



Vorwürfe auch gegen Wachschutz

Mit Bildern einer Überwachungskamera hatten die Behörden seit Anfang Februar nach mehreren Männern gefahndet. Sie sollen in der Silvernacht im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf mehrere Flüchtlinge verfolgt und in ihrer Unterkunft verprügelt haben. Zwei Afghanen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. In diesem Zusammenhang wurden Vorwürfe gegen den Wachschutz der Unterkunft laut. Nach Aussage der Opfer soll der Sicherheitsdienst die Angreifer ungehindert ins Haus gelassen haben. Für diese Behauptung gibt es bisher jedoch keine Belege.



Unruhen in Cottbus

Nur wenige Tage nach dem Angriff auf die Flüchtlinge bedrohten in Cottbus syrische Jugendliche ein Ehepaar mit einem Messer. Kurz darauf wurde ein Cottbuser Jugendlicher von einem Syrer mit einem Messer im Gesicht verletzt. Seitdem ist der Ton in der Stadt rauer geworden. Asylgegner sehen in der Stadt ein Beispiel für die gescheiterte Integration. Demonstrationen pro und contra Flüchtlingspolitik ziehen seit Jahresbeginn tausende Menschen an. Einen Dialog gibt es kaum. Sozialarbeiter, Lehrer, Polizisten, Flüchtlinge, besorgte Bürger - haben sie die "Schnauze voll"? Dieser Frage sind die rbb-Reporter Anne Holzschuh und Phillipp Manske über mehrere Wochen nachgegangen. "Schnauze voll? – Cottbus zwischen Frust und Integration" – die komplette Reportage läuft am 5. April um 21 Uhr im rbb-Fernsehen.