rbb Audio: Antenne Brandenburg | 05.04.2018 | Jasmin Schomber | Bild: rbb

Die besondere Saisoneröffnung - Im Spreewald kommt die Post nun wieder übers Wasser

05.04.18 | 13:22 Uhr

Briefe, Pakete - und auch schon mal ein Trampolin: In Lehde, einem Dorf im Spreewald, das vom Wasser umgeben ist, kommt die Post auf dem Wasserweg. Am Donnerstag startete Deutschlands einzige Kahnpostfrau in die neue Saison. Von Martin Schneider

Der knallgelbe Postkahn gleitet gemächlich über das Spreewaldfließ im Lübbenauer Ortsteil Lehde, am Rudel: Andrea Bunar - Deutschlands einzige Postbotin, die übers Wasser kommt. Für sie beginnt an diesem Tag die siebte Saison als Kahnzustellerin. Und das ist nicht nur eine Attraktion für Touristen, denn einige der 65 Haushalte in Lehde sind nicht direkt mit dem Auto erreichbar.

Jubiläumspaket noch in diesem Monat

Briefe, Pakete und auch Sperriges - Andrea Bunar liefert alles bis zu einem Gewicht von 31,5 Kilogramm. Und so bietet sich manch kurioses Bild. "Außergewöhnlich waren zum Beispiel ein Alu-Gewächshaus, ein Trampolin und eine Hollywoodschaukel", meint die Kahnpostfrau mit Blick auf ihre bisher größten Auslieferungen. In den kommenden Tagen steht nun ein besonderes Jubiläum an. Noch in diesem Monat wird Bunar das zehntausendste Paket zu einem ihrer Kunden staken.

Bild: Deutsche Post

Muskelkater inklusive

Die Kahnpostfrau aus Lehde - eine deutschlandweite Berühmtheit. Auch ein Tourist aus Dresden, der am Donnerstag zufällig beim Saisonstart dabei ist, hat schon von ihr gehört: "Es ist schön, dieses Ereignis mitzuerleben, wenn so eine junge Frau so geehrt wird. Das ist natürlich auch ein verantwortungsvoller Posten, so durch den Spreewald zu schippern."

Um die Post auszuliefern, legt Andrea Bunar täglich rund acht Kilometer mit dem Kahn zurück. Im Jahr kommen so etwas mehr als 1.000 Kilometer zusammen. Gerade in den ersten Wochen nach der Saisoneröffnung spüre sie den Muskelkater in den Armen.



Pflege einer alten Tradition

Seit gut 120 Jahren wird die Post in Lehde auf dem weit verzweigten Wassernetz mit dem Postkahn an die 65 Haushalte verteilt, die zum Teil auf Inseln stehen und über Wasser zu erreichen sind. Im Winter fährt der Postkahn nicht, dann läuft Postbotin Bunar zu Fuß über Brücken. Übrigens wird im Spreewald nicht nur Post per Kahn verteilt, es gibt auch spezielle Kähne für Müllabfuhr und Feuerwehr.