Drei Tote auf A12 und A13 - Tödliche Unfälle mit LKW: Verkehrswacht fordert Konsequenzen

05.04.18 | 13:06 Uhr

Zwei Frauen und ein Mann sind bei zwei schweren Unfällen auf der A12 und der A13 am Mittwoch ums Leben gekommen - in beiden Fällen waren LKW beteiligt. Die Brandenburger Verkehrswacht verlangt Konsequenzen in der Verkehrspolitik.



Viele Menschen sind erschüttert angesichts der beiden tödlichen Unfälle, zu denen es am Mittwoch auf den Autobahnen A12 und A13 in Brandenburg kam. An beiden Unfallorten bot sich ein Bild der Zerstörung, nachdem zwei Lastkraftwagen von hinten auf einen PKW beziehungsweise auf einen Kleintransporter aufgefahren waren. Zwei Frauen und ein Mann wurden bei den Unfällen getötet, es gab mehrere Verletzte.

Genilke will Güterverkehr auf der Straße reduzieren

Der Präsident der Brandenburger Verkehrswacht, Rainer Genilke, sprach am Donnerstag von einem "schwarzen Tag für die Verkehrssicherheit in Brandenburg" - zumal es bereits im vergangenen Jahr viele ähnliche Unfälle mit LKW gegeben habe. Im rbb verlangte der CDU-Politiker, endlich Konsequenzen zu ziehen. So fordere die Verkehrswacht wegen des stark gestiegenen Gütverkehrs, Lastkraftwagen grundsätzlich mit Abstandsregelgeräten auszustatten und im innerstädtischen Verkehr in Systeme zu investieren, die tödliche Unfälle beim Rechtsabbiegen von LKW verhindern. Außerdem forderte Genilke, in wirtschaftlich florierenden Zeiten den Güterverkehr von der Straße stärker auf die Schiene und auf Wasserwege zu verlagern. Wenn Lagerhaltung durch das Prinzip "just in time" auf die Straße stattfinde, komme die Infrastruktur "einfach an Grenzen", sagte Genilke. Daher müsse es steuerliche Anreize geben, "wieder auf Lager zu setzen und den Verkehr auf unseren Autobahnen wieder in einen normalen Zustand zu versetzen".

Zwei Frauen im Alter von 40 und 15 Jahren getötet

Auf der A13 zwischen Staakow und Baruth (Dahme-Spreewald) war am Mittwoch ein PKW zwischen zwei Lastern eingeklemmt worden, nachdem ein aus Litauen stammender Sattelzug an einer Tagesbaustelle auf das Ende eines Staus aufgefahren war. Wie die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilte, kamen in dem Renault, der unter den vorausfahrenden Sattelzug geschoben wurde, zwei Frauen im Alter von 40 und 15 Jahren ums Leben. Ein weiteres, zwölfjähriges Kind, das ebenfalls in dem Auto saß, konnte erst nach mehreren Stunden geborgen werden und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Auch der 35-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitt schwere Verletzungen. Ein weiterer PKW konnte noch ausweichen und fuhr in den Straßengraben. Die drei Insassen wurden ebenfalls verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei prüft, warum der Sattelzug auf den vor ihm fahrenden PKW auffuhr. Nach dem Unfall, der sich gegen 11.00 Uhr in Richtung Berlin ereignet hatte, war die komplette Fahrbahn wegen der Räumungsarbeiten stundenlang gesperrt.

Tödlicher Unfall auch im Landkreis Oder-Spree

Bereits am frühen Morgen war es auch auf der A12 zwischen Fürstenwalde und Storkow (Oder-Spree) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dort starb der Fahrer eines Kleintransporters, als er gegen 2.00 Uhr von einem von hinten kommenden Sattelzug auf einen vorausfahrenden Schwertransport geschoben und zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Der Kleintransporter geriet in Flammen und brannte völlig aus. Über die Identität des Fahrers war am Mittwoch noch nichts bekannt. Die aus Polen stammenden Fahrer der beiden LKW wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der mit Gartenmöbeln beladene Sattelzug fing Feuer. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von rund 330.000 Euro geschätzt. Erst gegen 6.50 Uhr konnte die Feuerwehr die linke Fahrspur wieder freigeben. "So viel Tragik im Straßenverkehr haben wir in den vergangenen Jahren nicht konstatieren müssen", sagte der Vizepräsident der Brandenburger Polizei, Roger Höppner am Mittwoch. Es müsse nun darum gehen, "die Unfallursachen genau zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, damit sich ein solcher Tag nicht wiederholt".



