Auf ihre alten Tage hat Alwine offenbar doch noch einen gefunden, der es ernst mit ihr meint: Am Donnerstag kam der neue Eigentümer, ein Berliner Geschäftsmann, erstmals in die verfallene Wohnhaussiedlung im Elbe-Elster Kreis, um mit Mietern zu sprechen. Von Holger Keßler

Nach langem Tauziehen scheint es für die in die Jahre gekommene Siedlung Alwine im Süden Brandenburgs nun doch noch ein Happy End zu geben. Am Donnerstag hat der neue Eigentümer die verfallene Siedlung zum ersten Mal in Augenschein genommen.

Dabei sprach er mit den Mietern der Häuser auch über erste Sanierungsschritte. So sollen schnellstmöglich die defekten Dächer repariert werden, sagte Bürgermeister Andreas Claus dem rbb. Er hatte den neuen Eigentümer zum Vor-Ort-Termin am Donnerstag begleitet. In vier Wochen, Ende Mai, soll es ein weiteres Treffen mit den Bewohnern der Alwine geben.



Der Geschäftsmann aus Berlin soll ein erfahrener Gebäudesanierer sein. Den Kaufpreis für Alwine in Höhe von 140.000 Euro hatte er Ende März bezahlt.