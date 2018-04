Bild: ebay-Kleinanzeigen

Geländewagen fährt in Menschengruppe - Tatfahrzeug von Cottbus auf Ebay zum Verkauf angeboten

09.04.18 | 16:50 Uhr

Der Autofahrer, der seinen Jeep in Cottbus in eine Menschengruppe gelenkt hat, wollte das Fahrzeug offenbar schnell loswerden - und hat es im Internet zum Verkauf angeboten. Inzwischen wurden weitere Details zu dem Vorfall am Freitag bekannt gegeben.

Der Geländewagen, mit dem der mutmaßliche Täter am Freitagabend in Cottbus in eine Menschengruppe fuhr, ist nach rbb-Recherchen bei Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten worden. Zu sehen waren Fotos des Jeeps aus verschiedenen Perspektiven, darunter auch Detailaufnahmen von einer stark beschädigten Tür.

Schramme in der Tür des Jeeps | Bild: ebay-Kleinanzeigen

Die Anzeige wurde wenige Stunden nach der Tat in Cottbus unter der Überschrift "Muss heute weg" geschaltet. Inzwischen ist die Anzeige nicht mehr online. Die Polizei bestätigte dem rbb am Montag, dass es sich bei dem zum Verkauf angebotenen Fahrzeug um den mutmaßlichen Tatwagen handelt. Das Fahrzeug wurde inzwischen sichergestellt.

Verdächtiger geriet zunächst mit Paar in Streit

Bei dem Vorfall am Freitagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz waren zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen liegt nach rbb-Informationen noch immer im Krankenhaus. Wie die Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag mitteilte, soll der 25-jährige Tatverdächtige im Bereich eines Supermarktes im Stadtteil Sandow mit einem nach Zeugenaussagen vermutlich ausländischem Paar in Streit geraten sein. Der 25-Jährige sei dabei von dem unbekannten Mann geschlagen und am Auge verletzt worden sein. Ein Mann, der zu einer Gruppe von zehn bis 15 Personen gehörte, die in unmittelbarer Nähe stand, habe versucht, den Streit zu schlichten und sei daraufhin selbst von dem 25-Jährigen verbal angegriffen worden.

25-Jähriger stellt sich, verweigert aber die Aussage

Der Tatverdächtige sei dann zu seinem Jeep gegangen und damit auf die Menschengruppe zugefahren. Die Personen seien ausgewichen und hätten den Wagen zunächst umringt, hieß es weiter. Der Fahrer habe daraufhin seinen Jeep zurückgesetzt und einen Mann "nicht unerheblich" im Gesicht verletzt, so die Staatsanwaltschaft. Dieser Mann sei deswegen stationär in Behandlung. Der Tatverdächtige sei davongefahren. Auch das unbekannte Paar, mit dem der Mann zunächst Streit hatte, hatte sich von dem Parkplatz entfernt. Später meldete sich der mutmaßliche Täter bei der Polizei, verweigerte aber die Aussage zu dem Vorfall. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und ist derzeit auf freiem Fuß, weil es laut Staatsanwaltschaft an Haftgründen mangelt. Der Mann ist bei der Polizei bereits aktenkundig mit Drogendelikten, Diebstählen und fremdenfeindlichen Äußerungen. Bereits am Freitagnachmittag soll der 25-Jährige im Bereich des Puschkinparks Passanten angepöbelt haben, er sei betrunken gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Hinzugerufene Polizeibeamte habe der 25-Jährige beleidigt, und er habe verfassungsfeindliche Parolen skandiert.

