Cottbuser findet in Sieben-Seelen-Gemeinde seinen Frieden

Kein Internet, kein Wasseranschluss, schlechter Handyempfang: Das Dorf Göritz an der Bruchkante eines Tagebaus ist bei der Verteilung schlecht weggekommen. Ein Cottbuser fand genau das attraktiv - und ist jetzt Einwohner Nummer acht. Von Holger Keßler

Er hat keine Dusche. Das stört ihn aber nicht. Wenn es regnet, zieht sich Reiner Düring einfach nackt aus und duscht im Regen. Er hat der Großstadt Cottbus den Rücken gekehrt und sich für ein Leben in Göritz entschieden, einem Sieben-Einwohner-Dorf an einem Tagebau-Rand in Südbrandenburg.

Ein Freund war es, der Reiner Düring nach Göritz gebracht hat. Bei einer Motorradtour entdeckte der ehemalige Tontechniker ein völlig verwildertes Grundstück mit einem verfallenen Haus darauf.

Nach zwei gescheiterten Ehen wagte er dann vor sechs Jahren einen Neuanfang, hängte seinen Job an den Nagel und heuerte bei einer Sanierungsfirma an. Mit Sense und Säge begann er damals, das völlig zugewachsene Grundstück in Göritz von Ästen und mannshohem Unkraut zu befreien.