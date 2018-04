Es ist eine Horrorvorstellung: Ein Hund beißt ein Kind. So schwer, dass das Kind mit Bissverletzungen im Gesicht und im Hüftbereich ins Krankenhaus muss. So geschehen am Montagnachmittag in Zerkwitz bei Lübbenau. Collies sind ihrem Wesen nach eher sanft, ruhig und sensibel. Warum also ist ein solcher Collie aggressiv geworden und auf das vierjährige Nachbarsmädchen losgegangen?

In Zerkwitz sind die Meinungen gespalten. Fragen tauchen auf: War der fünfjährige Hund nicht gut erzogen? Oder haben die Elten vielleicht ihr Kind nicht gut auf den Umgang vorbereitet? Die Eltern selbst sind bei ihrer Tochter im Krankenhaus. Ihr soll es den Umständen entsprechend gut gehen, so heißt es aus dem direkten Umfeld der Familie.

In Zerkwitz leben offenbar viele Hunde. Gefühlt hinter jedem zweiten Hoftor bellen sie. Einer von ihnen hat am Montag das Kind attackiert. Auslöser war offenbar, dass das Kind in den Futternapf des Hundes gefasst hatte.

Ein fataler Fehler, sagt Hundetrainerin Gabriele Liebertz von der Hundeschule Hasso und Co in Cottbus. Denn es gibt drei Grundregeln im Umgang mit Hunden: Niemals einen Hund beim Essen stören, nie sein Spielzeug wegnehmen und einen Hund nie aus dem Schlaf reißen. Außerdem sollten Kleinkinder sollten nie mit einem Hund allein gelassen werden, so die Expertin. Auch der Versuch einer Umarmung könnte ihrer Einschätzung nach ein Auslöser für diese Attacke gewesen sein. Bei derartiger Nähe gerieten die meisten Hunde schnell in Panik.

Bei einem weiteren Vorfall mit einem Hundebiss ist am Montag im südhessischen Bad König ein sieben Monate alter Junge gestorben. Das Tier biss das Baby am Montag in der Wohnung aus zunächst ungeklärter Ursache in den Kopf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht. Dort sei er als aggressiv beschrieben worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Laut Behörden handelt sich den um einen Mischling, bei dem es sich "nach dem äußeren Ansehen um einen Staffordshire-Mix handeln könnte". Er sei in der Gemeinde als Kampfhund registriert gewesen.



Vor einer Woche hat eine tödliche Hundeattacke in Hannover bundesweit Aufsehen erregt. Dabei kamen der Besitzer des Kampfhundes und seine Mutter ums Leben. In einer Online-Petition stimmten bereits mehr als 255.000 Menschen dafür, den Hund am Leben zu lassen.