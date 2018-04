Aus dem Harz bis in die Lausitz: Mit seiner Langstreckenwanderung ist einem Luchs für Experten eine Sensation gelungen. Dabei ist er allerdings übers Ziel hinausgeschossen und nun ganz allein auf weiter Flur. Das wird wohl auch so bleiben. Von Iris Wussmann

Auch wenn der jetzt in der Lausitz fotografierte Luchs eindeutig aus dem Wiederansiedlunsgprojekt Harz stammt, wird es von dort keine weibliche Verstärkung geben. Ole Anders, der Leiter des Projektes lehnt den - zugegeben nicht ganz ernst gemeinten - Vorschlag ab. "Wir brauchen unsere Weibchen alle selbst, um den Nachwuchs zu sichern", so Anders. Außerdem könne ein geschütztes Tier nicht einfach so über Ländergrenzen hinweg transportiert und ausgesetzt werden.

Die orangerote Kennung am linken Ohr hat ihn verraten. Am liebsten würden die Harzer ihre Luchse alle mit Halsbandsendern ausstatten. Das sei aber sehr schwierig, da die Tiere extrem scheu sind. Vor zwei Jahren sei dann dieses "Jüngelchen" mit seinen 14 Kilo in die Falle gegangen. Dem habe man kein schweres Halsband anlegen wollen und deshalb es bei der Markierung am Ohr belassen.

Mit seiner Wanderung in die Lausitz ist er offenbar etwas über das Ziel hinaus geschossen, so Wolfsberater André Pfeiffer. Normalerweise würden die Luchse ihr ursprüngliches Revier wabenförmig erweitern. Dieser habe sich dabei wohl vertan.